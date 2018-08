Egypte: Le dialogue interne palestinien sur la trêve avec Israël devrait reprendre au Caire cette semaine

La manifestation culturelle et commerciale, qui est à sa quatrième semaine, entend multiplier son pouvoir… Plus »

Le président palestinien Mahmoud Abbas et son parti Fatah ont insisté pour que tout accord de trêve avec Israël soit signé entre l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) et Israël.

Il a démenti des reportages des médias selon lesquels 80% du dialogue sur la trêve au Caire avait été achevé et que les parties palestiniennes avaient accepté la proposition israélienne d'avoir un port maritime pour Ghaza à Chypre et un aéroport près d'Eilat.

Avant la fête de l'Aïd al-Adha, les dirigeants de diverses parties politiques palestiniennes, dont le Hamas et le Jihad islamique, ont mis fin à leurs discussions au Caire sur ces deux questions et ont convenu de reprendre leur dialogue après la fête.

Selon le même responsable, le dialogue du Caire se concentrera sur deux questions importantes: la première porte sur la conclusion d'un accord de trêve ou de cessez-le-feu entre Israël et les militants dirigés par le Hamas à Ghaza, la seconde porte sur la réconciliation palestinienne et la fin de la division interne.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.