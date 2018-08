Algérie: L'épidémie de choléra sera éradiquée dans les trois prochains jours

47 cas confirmés, 136 personnes hospitalisées, 2 décès et désormais 5 régions… Plus »

Pour sa part, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme a affirmé la mobilisation de nombreux psychologues relevant de l'Agence de développement social, en vue de la prise en charge psychologique des malades atteints de cette épidémie, et de leurs familles.

D'où son appel aux citoyens à la vigilance et à éviter de boire l'eau des sources, en ce moment, jusqu'à confirmation de leur potabilité, tout en les rassurant quant à la salubrité de l'eau des robinets et en leur recommandant d'appliquer certaines règles d'hygiène susceptibles de leur éviter de contracter cette maladie contagieuse.

Le ministre a, par ailleurs, signalé l'enregistrement depuis l'annonce de l'apparition de cette épidémie, de 147 cas suspects de choléra, issus de cinq wilayas, dont Blida (avec le plus grand nombre d'atteintes), Tipasa, Bouira, Alger et Ain Defla. "Les analyses en laboratoire ont fait état de 49 cas confirmés de choléra, parmi ces cas signalés", a-t-il ajouté.

"Depuis l'apparition de l'épidémie, l'Etat a fixé une stratégie ayant permis de l'endiguer et d'empêcher sa propagation", a souligné le ministre, dans un point de presse animé à l'issue d'une visite d'inspection des conditions de prise en charge des personnes atteintes, au niveau de l'hôpital de Boufarik, spécialisé dans les malades infectieuses, en compagnie de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, Ghania Eddalia et du wali de Blida, Mustapha Layadhi.

