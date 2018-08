Algérie: Décès de Kofi Annan - Bensalah signe le registre de condoléances

- Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah a signé dimanche au siège de la résidence de l'ambassadeur du Ghana à Alger, le registre de condoléances, au nom du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, suite au décès de l'ancien Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies (ONU), Kofi Annan.

"C'est avec une immense tristesse que nous avons appris, le 18 août 2018, le décès de Kofi Annan, ancien Secrétaire général de l'ONU et en cette douloureuse circonstance, j'exprime, au nom du président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika ainsi qu'au nom du peuple et du gouvernement algériens et en mon nom personnel nos sincères condoléances au Gouvernement et au peuple de la République du Ghana et notre profonde compassion à la famille du défunt, priant le Tout Puissant, de les assister en cette pénible épreuve", a écrit M. Bensalah sur le registre de condoléances.

"Pour nous, le décès de cette éminente personnalité africaine, fils du Ghana, n'est pas seulement une perte pour son pays mais une perte pour tous les pays africains et leurs peuples en raison de ses inlassables efforts pour la défense des questions du continent africain et ses peuples, notamment en matière de paix, de sécurité et de développement", a affirmé le président du Conseil de la nation.

Il a ajouté que "le défunt avait démontré des positions solides et une vision clairvoyante à la tête de l'organisation onusienne qu'il a dirigé avec mérite, des qualités, des valeurs et des principes que le monde entier lui a reconnu en lui attribuant le prix Nobel de la paix".

"L'Algérie est attristée par la perte de cet ami qui a partagé nos visions et contribué dans nos efforts pour consolider des liens de coopération avec l'ONU, une coopération qui n'a de cesse porté ses fruits à travers une concordance de positions", a conclu M. Bensalah.