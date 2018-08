Algérie: Blida - Des commissions de contrôle pour l'inspection de la totalité des exploitations agricoles

47 cas confirmés, 136 personnes hospitalisées, 2 décès et désormais 5 régions… Plus »

Depuis l'apparition de cette épidémie, l'hôpital de Boufarik a enregistré deux décès (un homme et une femme) dus au choléra, en plus de l'admission de 129 cas présentant les mêmes symptômes, et issus de quatre wilaya (Blida, Tipasa, Alger et Ain Défila).

Lors de sa visite à l'hôpital de Boufarik, le wali Mustapha Layadhi s'est félicité du niveau de prise en charge assuré aux malades touchés par cette épidémie et des efforts considérables consentis par le staff médical, ceci d'autant plus que de nombreux médecins ont dû suspendre leur congé annuel pour accomplir leur devoir professionnel, est-il signalé.

Le chef de l'exécutif a, également, fait part d'autres mesures préventives pour endiguer l'épidémie, dont l'interdiction du commerce anarchique sur les bords de route, et l'analyse des eaux de toutes les sources non gérées par l'ADE.

Ces commissions englobent des représentants des directions de la Santé, de l'Agriculture, et du Commerce, en plus des partenaires des corps sécuritaires, a indiqué le wali en marge d'une visite aux malades atteints à l'hôpital de Boufarik, spécialisé dans les maladies infectieuses.

