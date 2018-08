Burkina Faso: Exposition de produits Qnet - A la découverte de l'univers médical de la structure

24 mars 2019. On connaît désormais la date du référendum pour l'adoption de la réforme… Plus »

« Une dizaine de stands d'exposition de produits et des dégustations vont meubler cette 3e édition », a-t-il expliqué. A l'entendre, cette exposition, placée sous le signe de la vie absolue, est une vitrine et une opportunité offerte à l'ensemble des visiteurs dans tous les pays où se déroule cette activité.

Selon son directeur Afrique Sub-saharienne, Biram Fall, ce concept qui est cher à l'agence invite toute personne à mener une vie équilibrée, incluant une approche plus positive et proactive du point de vue santé et bien-être.

Dans le but d'améliorer la qualité de vie et la santé des populations, la société Qnet a présenté, le 18 août 2018, ses différents produits au public de Ouagadougou.L'exposition a été dénommée « La vie absolue de Qnet ».

Copyright © 2018 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.