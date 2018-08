Afrique de l'Ouest: Le taux de croissance du PIB de l'UEMOA augmenterait de 6,6% en 2017

Et d'ajouter que l'encours des créances intérieures s'est accru de 10,1%, en relation avec la consolidation des créances nettes sur l'Administration Centrale et les crédits aux autres secteurs des économies de l'Union. Quant aux actifs extérieurs nets, ils ont progressé de 9,0%.

Sur le marché régional de la dette publique, précise la BCEAO, les émissions brutes de titres publics ont significativement diminué, en ressortant à 3.700,1 milliards contre 4.412,1 milliards un an plus tôt, en raison d'un recours important aux marchés financiers internationaux par les Etats de la Côte d'Ivoire et du Sénégal.

En 2017, le profil des finances publiques des Etats membres de l'Union a été marqué par la poursuite des efforts d'investissement dans les infrastructures et les secteurs sociaux, en vue de créer les conditions d'une croissance durable et inclusive, ainsi que par une hausse des dépenses courantes.

