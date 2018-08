Burkina Faso: Le référendum constitutionnel prévu le 24 mars 2019

Le Parti républicain pour l'intégration et la solidarité (PARIS) a tenu son Assemblée… Plus »

Dans le nouveau projet de constitution qui sera soumis directement au peuple, aucun président ne pourra prétendre à diriger le pays pendant plus de 10 ans. Certains droits, comme l'accès à l'eau potable ou à un logement décent et la reconnaissance du droit à la désobéissance civile y sont consacrés.

Et c'est à ce moment que la Céni procédera à une révision du fichier électoral. Tous les Burkinabè en âge de voter et qui ne figurent pas sur le fichier pourront alors s'inscrire avec leur carte nationale d'identité ou leur passeport, comme prévu dans le nouveau code électoral.

24 mars 2019. On connaît désormais la date du référendum pour l'adoption de la réforme constitutionnelle au Burkina Faso. En prélude à ce suffrage, une opération de révision du fichier électoral sera entamée d'ici quelques semaines, afin de prendre en compte les Burkinabè en âge de voter et dont les noms ne figurent pas sur le fichier électoral, en particulier les Burkinabè de l'étranger.

