Burkina Faso: Le patron des patrons s'en est allé

Né en 1934 au Sénégal et après des études au Niger, au Burkina Faso et dans la patrie de Senghor, puis en Suisse dans le cadre du programme Carnegie de l'Institut universitaire des hautes études internationales de Genève, Birahima Nacoulma, de retour au pays, entame sa carrière professionnelle au ministère des Affaires étrangères.

L'opérateur économique Birahima Nacoulma, ci-avant président du Conseil national du patronat burkinabè (CNPB) et président, sous la Transition, de la délégation spéciale chargée de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina, s'est éteint dans la nuit du jeudi 23 août 2018 (à 22 h) au Centre hospitalier universitaire de Bogodogo, à Ouagadougou. Il était dans sa 84e année.

