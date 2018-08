Algérie: Epidémie de cholera à Blida - 31 cas de guérison sur 45 cas confirmés

47 cas confirmés, 136 personnes hospitalisées, 2 décès et désormais 5 régions… Plus »

Toutes les familles des personnes atteintes ont également été soumises à des analyses en vue de s'assurer de la non transmission de l'épidémie, a-t-il également relevé, tout en appelant ces dernières (familles) à davantage de compréhension en ne rendant pas visite à leurs malades jusqu'à leur guérison, dans un souci de préserver leur propre santé et d'endiguer la maladie.

Depuis l'apparition de l'épidémie à ce jour, l'hôpital de Boufarik a accueilli 129 malades présentant les symptômes du cholera et issus de quatre "wilaya", soit 98 cas de Blida, 18 de Tipasa et 11 d'Alger, outre deux nouveaux cas reçus hier samedi, et issus de la ville de Khmiss Miliana (Ain Defla), a indiqué à l'APS DR Abdalilah.

