Burkina Faso: Inhumation policier et douanier tués - Deux tombes pour un hommage commun

« Qu'est-ce qui n'a pas marché à Batié pour que ce jeune agent des douanes fût obligé de défendre tout seul ce poste frontalier pendant plus de 5 heures ? » demande un internaute avant d'asséner : « Si vraiment il y a un poste de gendarmerie, de police et un service des Eaux et Forêts à quelques encablures de là-bas et malgré les tirs nourris, pourquoi personne n'a entendu le cri de détresse de ce guerrier solitaire ? Est-ce de la négligence ou de la non-assistance à personne en danger ? »

Ces nouvelles victimes de la pieuvre terroriste ont reçu à titre posthume la médaille d'honneur de la Douane et de la Police, une décoration qui a été soigneusement apposée sur les bières, respectivement par le ministre de l'Economie, Rosine Coulibaly, et son collègue de la Sécurité, Clément Sawadogo.

Sous un soleil brûlant comme la mort, les véhicules transportant les corps ont traversé la foule. Les cercueils, enveloppés des couleurs nationales et auréolés de couronnes de fleurs, ont été portés par leurs frères d'armes puis placés sur des supports au centre de l'assistance qui formait un cercle dans le cimetière. Parents, amis et membres du gouvernement leur rendent hommage au nom de la Nation.

Attaques de Sollé et de Batié - Les adieux de la Nation au douanier Bado et au policier Bonzi

Attaques de Sollé et de Batié - Les adieux de la Nation au douanier Bado et au policier Bonzi

Copyright © 2018 L'Observateur Paalga. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.