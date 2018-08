Togo: Mercure sacré champion !

Après le championnat national 2017 de Taekwondo finalement disputé en retard au mois de février de cette année, plusieurs se demandaient comment parviendront-ils à organiser cette même année 2018 le championnat national.

Et bien, seule la FTTKD (Fédération Togolaise de Taekwondo) en a le secret et vient de le prouver les vendredi 24 et samedi 25 Août derniers en réunissant sur le terrain de Basket Ball du stade omnisports de Lomé, plus de 40 clubs et 300 pratiquants pour cette principale compétition à sa charge.

Auteur d'un parcours fort appréciable, c'est le club Mercure qui est monté sur la plus haute marche du podium, au classement général. Il détrônait ainsi, Sundo, champion de l'édition 2017 finalement 2ème de cette édition 2018. Quant à Hero, il complète le podium en arrivant en 3éme position.

Et comme tout organisateur de compétition qui arrive bien à son terme dans une ambiance festive, c'est un président de la FTTKD heureux et partagé entre l'émotion et la joie qui a donné son appréciation de toute la compétition.

Pour Franck Eyi Klutsey, "le bilan est positif parce que nous avons pu mobiliser plus d'une quarataine de clubs venant de Lomé jusqu'à Dapaong et plus de 300 athlètes, cadets, juniors et seniors hmmes et dames, ce qui n'est pas facile".

Avec un peu de bémol, le premier responsable de cette fédération juge "le niveau assez satisfaisant mais comparativement au niveau international il y a du travail à faire". Toutefois, il lie le niveau aux moyens mis en jeu. "Nous faisons de notre mieux vu les moyens que nous avons ou qui sont mis à notre disposition", a-t-il confié.

Le championnat national de cette année terminé, les regards durant les 4 prochains mois devront se tourner vers trois chantiers majeurs à savoir l'Assemblée générale extraordinaire en vue de remettre à niveau les aspects juridiques et administratives de la Fédération pour se mettre en conformité avec la charte sportive nationale et les règles au plan international, l'examen de grade ceinture noire du 1er au 5ème dan, et enfin, la compétition technique en fin d'année.