Congo-Kinshasa: Cofondateur du Clan Wenge, Aimé Buanga célèbre les 20 ans de son Wenge Kumbela !

Ceux qui maîtrisent bien l'histoire du groupe Wenge Musica 4×4 ne nous contrediront pas du tout. Aimé Buanga était dès la création de cet orchestre. Il est parmi les pères fondateurs du clan Wenge, qui est ce mouvement des jeunes kinois sortis de nulle part pour embrasser la carrière musicale.

On reconnaît en lui la qualité du premier bassiste de l'orchestre et auteur-compositeur qui se forçait toujours à devenir chanteur. Hélas ! Ce compagnon légendaire de Didier Masela et Werrason est classé parmi les oubliés de Wenge Musica dont l'apport est significatif dans l'histoire de la musique congolaise moderne.

Au temps fort de l'épopée Wenge Musica, Aimé Buanga n'a pas été connu du grand public parce qu'il avait abandonné aussitôt l'orchestre pour faire ses études en Europe.

D'où, il a fallu que la séparation historique de Wenge Musica BCBG 4×4 Tout Terrain intervienne en 1997 au cours de laquelle JB Mpiana et Werrason se partagent l'orchestre pour que Son Altesse Aimé Buanga ressurgisse sur la scène musicale, réclamant l'héritage du Clan Wenge.

Alors pour retrouver sa part, il créa, en 1998, son propre groupe qui sera appelé Wenge Kumbela à Paris puis à Kinshasa où plusieurs jeunes le rejoignirent dans cette aventure.

En cette année 2018, Aimé Buanga se donne le plaisir de célébrer avec faste le 20ème anniversaire de son orchestre. Selon les dernières informations à notre possession, c'est un évènement grandiose qui aura lieu le 15 septembre 2018, à Paris. Beaucoup d'autres artistes congolais et africains sont conviés à cette soirée spéciale anniversaire qui s'annonce époustouflante, dans la communauté.

«Venez nombreux à la célébration de 20 ans de Wenge Kumbela. Cette fête marque aussi la reprise officielle des activités de mon cher groupe. Venez nombreux. Ils seront tous de la partie vos artistes préférés et tant réclamés. Ça va chauffer, jusqu'à l'aube», a déclaré Son Altesse Aimé Buanga.

Zoom sur Aimé Buanga

Comme le renseigne l'histoire, le groupe Wenge Musica ne sort pas de nulle part. A la base, il y a un groupe dénommé «Celio Star» dont la paternité est attribuée à Aimé Bwanga. Celui-ci est composé d'un quatuor d'amis : Aimé Bwanga, Didier Masela, Werrason et Mashiro Kifaya (cousin de Werrason).

Ils se réunissent pour chanter et Werra joue à l'époque à la batterie. En ce temps-là, Didier Masela étudie au collège de Mbanza-Mboma au Kongo Central où il va apprendre à jouer la guitare basse.

Ses deux amis (Werrason et Aimé Bwanga) sont impressionnés et s'y mettent aussi. Ils joueront tous à cet instrument jusqu'à ce que Werra décide un jour de prendre le micro. Ces trois verront venir tout le reste du groupe jusqu'à la création de Wenge Musica en 1981 sous la magie de Didier Masela.

Co-fondateur de Wenge Musica, il est l'un des bassistes de l'orchestre avec Didier Masela. Aimé Bwanga a travaillé dur pour la réussite de ce groupe. Mais très vite, il est invité à quitter ses amis pour achever ses études en Europe. C'est avec un pincement au cœur qu'il est obligé de tout laisser tomber derrière lui.

Sa chanson de l'époque « Sylvia » avait révélé le côté compositeur d'Aimé Bwanga et avait connu un grand succès auprès du public. Il milite fortement pour qu'Alain Mwanga (Zing-Zong) intègre le groupe et prenne la direction artistique. Bien qu'à Bruxelles, il avait le cœur à Kinshasa pour son groupe chéri.

Quelques années après son départ, il voit venir deux musiciens de Wenge Musica en Europe dont Ricoco dit Mbula Mbemba. Avec ceux qui étaient déjà à Bruxelles, ils formèrent «Wenge Aile Paris». Marie- Paul va intégrer ce groupe après le tout premier voyage de Wenge Musica 4×4 tout terrain en Europe.

Ce groupe aura quatre têtes d'affiche : Zing-Zong, Ricoco, Marie- Paul et Aimé Buanga. Ils sont plus tard rejoints par Manda Chante, Jus d'été Mulopwe, Savanet Depitsho et bien d'autres. Une mésentente entre les administrateurs va faire que chacun prenne son chemin. Marie- Paul alias Roi Pélé héritera le groupe qu'il gère jusqu'à ce jour et l'appellera « Wenge El Paris ».

En 1998, Aimé Bwanga crée son groupe « Wenge Kumbela » et va enregistrer plusieurs albums : « Humanité », «Engombi », « Jugement Dernier », « Pièce Rare », « Vert Vert Toleka ».

Au-delà de sa profession de musicien, le leader Wenge Kumbela s'est également adonné dans le domaine de production des œuvres musicales (discographie et phonographie) et cinématographiques. Il est patron de sa structure «Esselta Production» à Paris où il réside avec sa femme et ses enfants.