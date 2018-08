La Commission électorale nationale indépendante a recalé vendredi six prétendants, dont… Plus »

Malheureusement, en RD. Congo, a-t-il fustigé, beaucoup d'entreprises ont fermé suite à la précarité de la gouvernance dans bien des paramètres. «On ne doit pas dire qui a raison et qui a tort. Il est question de trouver des solutions idoines sur le comment les autres gèrent et ce que nous devons faire », a ajouté cet Expert en Economie.

C'est lui qui va chercher les marchés et les contrats d'investissement, comme tous les autres pays du monde le font », a-t-il soutenu, en démontrant que le Chef de l'Etat est sensé aller en mission de service ou en voyage d'affaires, accompagné forcément des opérateurs économiques du pays pour que ces derniers identifient comment les autres pays échangent et suggèrent le problème de l'investissement.

Dans son allocution simple, mais persuasive, Yves Mpunga a fait savoir qu'en parlant des relations internationales et de la bonne gouvernance, l'idée maitresse tourne autour de la gestion rationnelle du pays au profit de toutes les filles et fils du territoire national. D'après lui, des sommes colossales d'argent échappent au Trésor-public faute de la non-prise en compte des paramètres technologiques actuels.

Cet expert patenté de l'Informatique soutient qu'il faille réformer les secteurs éducatif et économique de l'Etat. «Au Congo-Kinshasa, la priorité, c'est l'économie pour sortir le pays du sous-développement. Et, l'Informatique vaut son pesant d'or à l'heure actuelle », a-t-il éclairé la lanterne de l'opinion présente à ce Salon d'affaire.

Il a été l'invité du "Salon d'affaires et d'Investissement de Kinshasa", pour l'animation de la conférence-débat du samedi 25 août dernier autour du thème : "la bonne gouvernance et les relations internationales".

Yves Mpunga, Expert en Technologie de l'Information et Sécurité Internet, et candidat à l'élection présidentielle du 23 décembre prochain, en RD. Congo, clame le redressement du pays par l'économie nationale et les affaires en guise de voie de sortie du sous-développement dans lequel sombre le pays de Lumumba, depuis des lustres.

