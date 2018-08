Congo-Kinshasa: Pour sa deuxième édition, Ubuntu - Un véritable coup de maître

La Commission électorale nationale indépendante a recalé vendredi six prétendants, dont… Plus »

Deux heures et quelques ampoules aux pieds plus tard, arrivée au stade municipal de Delvaux, point de chute, les pieds endoloris mais l'esprit détendu. Le Sport c'est bon pour la forme, dit-on. Les fidèles du grand rendez-vous annuel des marcheurs kinois ont revécu l'ambiance de la première édition.

Plus de 20 000 marcheurs kinois ont effectué environ 10 km à pied aux cris et chants "Ubuntu". C'était ce dimanche 26 août 2018 de Vélodrome de Kintambo au terrain municipal de Delvaux. Pour sa deuxième édition, la marche de santé dénommée Ubuntu a connu encore plus de participation et un engouement fleuri d'une pincée de bon vivre.

