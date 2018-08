Congo-Kinshasa: Repêchage !

Certes, la surprise aura été grande, à la lecture de la liste de candidats qui, finalement, ont été retenus. Si les dix-neuf dont les candidatures ont été déclarées recevables peuvent se frotter les mains, à l'instar de Shadary dont les Kasaïens avaient la cerise sur le gâteau à Fête Parfaite, au grand soir du vendredi 24 août dernier, les autres, par contre, sont très fâchés.

Comment pouvait-on imaginer autre chose, un tout autre comportement après tout ce temps perdu, cet argent - 100.000 USD dépensés et autres investissements humains réalisés pour remplir toutes les formalités, y compris des risques incommensurables de tous les déplacements en avion ?

Ils ont raison, ceux-là qui pensent que leur invalidation ne l'aura été que pour des buts inavoués. Mais, en tout état de cause, la meilleure façon de faire valoir leurs droits, c'est d'exploiter de fond en comble, toutes les voies légales. Et, selon la procédure, la Cour constitutionnelle les attend à bras ouverts.

Tous les candidats invalidés ont, de ce fait, 48 heures, depuis la notification de l'état de leurs dossiers, pour se pourvoir en justice.

D'où, les Avocats ont du travail. Les politiciens aussi. Tout compte fait, l'unique bataille, la vraie alors, qui reste est celle-là. Car, d'ici le 19 septembre 2018, la CENI, une fois que tous les recours auront été examinés à la Cour Constitutionnelle, va publier la liste définitive de candidats appelés, enfin, à se mesurer pour la conquête du fauteuil qu'occupe, depuis 17 ans, Joseph Kabila Kabange, au Palais de la Nation, à la lisière de la Gombe.

Ainsi donc, s'il y a des candidats repêchés, sera-t-il possible d'allonger la liste qui pourrait peut-être passer de 19 à plus, selon le cas. A ce jour, loin de chercher à étouffer le sentiment de déception, de rancœur ou, à tout le moins, d'aversion vis-à-vis de la CENI, les candidats ont, en plus de toute la contestation, tous les droits de recours.

Ce qui, raisonnablement, les déconseille à pousser les combattants et militants à verser sur des pistes susceptibles d'engager ce long et douloureux processus électoral, après deux fois de ratés en 2016 et 2017, à glisser vers la dérive inadmissible.

Toutefois, il n'est pas exclu que pour obtenir la crédibilité, la fiabilité des résultats et, surtout, l'acceptabilité du verdict des urnes, que la CENI engage, dès maintenant, les discussions directes, dans le cadre de mécanismes de concertation, avec les acteurs politiques qui, en réalité, constituent les parties prenantes sans lesquelles, elle ne saurait réaliser ses missions constitutionnelles.

Il va de soi également, dans l'optique de la rationalisation de ses actes, sans oublier, évidemment, l'épineuse question de la décrispation de la situation politique, qu'elle - la CENI - puisse inviter le gouvernement ainsi que toutes les autres institutions dont le Parlement et les Cours et Tribunaux, à jouer pleinement leur rôle, afin que cette fois-ci, le 23 décembre 2018 ne soit plus un nouveau rendez-vous manqué.

Mais, ce n'est pas tout. Car, en effet, toutes les autres réclamations qui vont dans le sens de conforter la transparence et la clarté de ses opérations, exigent, à la fois, un minimum d'accompagnement de la communauté internationale ainsi qu'un consensus là où les politiques demeurent encore sceptiques. Agir autrement, c'est donner l'impression de les attirer vers un processus dont l'issue semble avoir été "boutiquée" d'avance.

Et, pourtant, même Shadary, le dauphin désigné par Kabila, une fois élu dans ces conditions entourées d'un flou sarcastique sur fond d'une nouvelle crise factice, serait conforté à une véritable levée des boucliers au niveau de la bataille de la gouvernance alors qu'en même temps, la légitimité risque de lui être contestée. Il en est de même de la légalité aussi. Mieux vaut prévenir que guérir, dit-on.