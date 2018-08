Congo-Kinshasa: Candidature commune de l'Opposition - Laurent Batumona rassure la population

La Commission électorale nationale indépendante a recalé vendredi six prétendants, dont… Plus »

Avec 60 candidats alignés dans les différents regroupements politiques de l'Opposition notamment, la Dynamique de l'Opposition de Martin Fayulu et l'UDPS Tshisekedi du Président Félix Tshisekedi, le MSC est en ordre de bataille. Retenu comme éligible aux législatives nationales et provinciales, Laurent Batumona soutient la candidature de Tshisekedi Tshilombo Félix comme candidat Président de la République.

Il estime, par ailleurs, que ces ressources sont utilisées par le Trésor public et ont en plus généré des profits. C'est ainsi qu'il" pense que ce remboursement doit être majoré d'intérêts moratoires".

"Chacun peut exprimer ses ambitions par rapport à ça et on échange selon les capacités pour donner à chacun la part qu'il convient. C'est de cette manière que les concessions sont envisagées et en mettant toutes ces ambitions dans un panier, on arrivera à un consensus".

Il rappelle qu'il y a plus ou moins quatre institutions notamment, la Présidence, l'Assemblée nationale, le Senat et le Gouvernement.

"C'est aussi les frais de campagne et les autres questions liées à ce processus électoral en commençant par les frais du dossier qui, en outre, seront prises en considération. Il s'agit là "non seulement du premier financement de la campagne présidentielle, mais aussi, de la gestion future".

Dans cette perspective, le Leader du MSC et deuxième force de la plateforme Udps Tshisekedi & alliés a fait savoir que pour parvenir à se choisir une candidature commune, une équipe de facilitateurs permettra de recueillir les avis de chaque regroupement pour scruter les voies et moyens d'y parvenir.

"Nous voyons, d'abord, les concessions qui seront dégagées pour enfin proposer aux uns et aux autres des pistes de solutions et, ensuite, arriver absolument à une candidature commune pour gagner les élections sans tambour battant".

Si son exemple peut servir aux autres, tant mieux. L'actualité liée à la publication des listes provisoires de candidats indépendants, des Partis et Regroupements politiques à l'élection du Président de la République et Députés nationaux ne l'a pas empêché de s'exprimer sur la candidature unique de l'Opposition, nonobstant l'invalidation malveillante de certains pions de l'Opposition.

Copyright © 2018 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.