Congo-Kinshasa: Elections législatives - Joseph Olenghankoy donne des orientations pour la victoire

La Commission électorale nationale indépendante a recalé vendredi six prétendants, dont…

Peu avant de conclure son mot, Joseph Olenghankoy a réarmé moralement ses candidats. «N'allez pas comme des personnes qui ont peur, engagez vous comme des candidats qui sont prêts pour gagner. Là où vos droits sont piétinés, soyez courageux et dites non.

«Pour le moment soutenez Dieu pour la victoire. Je vous demanderez de vous concentrer d'abord sur votre candidature et votre victoire. La présidentielle n'est pas une blague et nous en sommes bien conscients.

Pour le numéro 1 du conseil des sages, il n'y a plus de temps à perdre, la victoire se prépare et c'est le moment de s'engager pour la victoire lors des prochaines élections législatives.

