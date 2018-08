Congo-Kinshasa: Présidentielle 2018 - Ramazani Shadary au front !

La Commission électorale nationale indépendante a recalé vendredi six prétendants, dont… Plus »

Le leadership est l'un des attributs de Ramazani Shadary et donc ce critère a pesé dans son choix par l'autorité morale du Front commun pour le Congo. Il sied de rappeler que "Le leadership traduit la capacité d'un leader à obtenir de ses équipes une adhésion forte et durable à la réalisation d'un projet ambitieux ", d'après l'Encyclopédie.

Quid du leadership ? Il l'a. Tenez ! Déjà, rapportent des sources proches du candidat, à observer ses réflexes et gestes aussitôt après sa naissance, une Sage-femme qui assistait Maman SifaTabu, sa mère, s'écria : «il sera très éveillé et très intelligent». L'oracle de la Sage-femme commençait déjà à se réaliser lorsqu'à la fin de ses études primaires en 1974, il réalisera 86,4 % pour obtenir son certificat, visa pour les études secondaires.

Pour rappel, ces derniers étaient : être patriote ; intègre ; rassembleur ; visionnaire ; avoir le sens du sacrifice ; être disponible ; avoir le leadership ; être nationaliste ; avoir l'engagement sans faille pour le Congo et sa population ; remplir les conditions légales d'éligibilité puis, enfin, avoir une expérience avérée dans la gestion de la chose publique. Ramazani Shadary a rempli les critères pour être candidat du FCC. Intègre, il l'est.

