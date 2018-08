Congo-Kinshasa: Andrea Agostinelli a dirigé vendredi sa première séance d'entraînement à Kurara Mpova

Un nouveau vent souffle depuis le week-end au sein du Daring Club Motema Pembe qui vient de se taper d'un nouveau staff technique. Il est dirigé par un technicien italien, en la personne d'Andrea Agostinelli, qui a signé un contrat de deux ans. Andrea Agostinelli s'est fait accompagné avec ses deux compatriotes, Emmanuel Bottoni nommé entraîneur adjoint et analyste tactique, puis Matteo Basile, préparateur physique.

L'entraîneur des gardiens, le Français Yannick Quesnel arrive à Kinshasa le 20 septembre prochain. D'ores et déjà, Andrea Agostinelli s'est mis au travail. Il a dirigé ses deux premières séances d'entraînements vendredi et samedi 25 août, au centre Kurara Mpova, de la Fédération congolaise de football association (Fecofa), dans la commune de N'sele.

Pour la séance de vendredi qui a duré un peu plus de 2 heures, il était question des exercices physiques légers pour le réveil musculaire, et ensuite il y a eu des oppositions.

Quelques anciens et nouveaux ont pris part à cette séance d'entrainement. Parmi les anciens, l'on a noté la présence du capitaine Ricky Tulengi Sindini, Mukoko Amale, Kayembe etc. Tandis que du côté nouvelles recrues, il y a eu Arouna (AS Dragon), Jibi Bindanda (Sanga Balende), Junior Mbele (Groupe Bazano), Christian Ngimbi (AS V.Club) etc.

Pour les joueurs recrutés en dehors du pays, la Direction de communication de Dcmp a annoncé l'arrivée de deux joueurs camerounais jeudi soir à Kinshasa.

Vendredi dans la journée, un avant-centre et un défenseur de nationalité nigériane ont rejoint l'équipe. Un autre en provenance de Lomé, au Togo, était attendu dans la soirée. Le ghanéen Morrisson Bernard, quant à lui, quittera l'Afrique du Sud ce samedi pour Kinshasa en vue d'entamer des négociations directes avec le club vert et blanc.

Dcmp veut faire une très bonne saison sportive 2019, surtout au championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot), et pourquoi pas en Coupe de la Confédération. C'est depuis 2008 que Dcmp n'a plus gagné ce prestigieux titre de la Linafoot, laissant Mazembe et V. Club s'en distribuer comme si la RDC n'a que ses deux équipes.

C'est aussi depuis 2011 que Dcmp n'a plus fait signe de vie au niveau africain. Il a tenté de réapparaitre en 2018, et n'a fait qu'un aller- retour, ce fameux phénomène "générique". Dcmp a été éliminé par Deportivo Niefang de la Guinée-équatoriale dès son entrée en 16ème de finales.

Après avoir été tenu en échec en aller à Kinshasa, au stade des Martyrs de la Pentecôte (1-1), Dcmp ira perdre au match retour dix jours après (0-1).

C'est ainsi que le comité Hassan Abdallah veut laver l'affront. Le nouvel entraîneur Andrea Agostinelli a été présenté officiellement aux Daringmens au cours d'une conférence de presse organisée jeudi 22 août, à l'immeuble Royal, dans la commune de la Gombe.

L'ancien entraîneur de cette équipe, Otis Ngoma Kondi après deux ans de prestation, redescend au poste du directeur sportif.