Ile Maurice: Ado accusé d'attouchements - «Ce n'est qu'un jeu pour sa soeur et sa cousine... »

Depuis, la famille ne dort plus, l'adolescent est traumatisé. «Mo'nn bizin kit li kot enn fami parski bann ofisié CDU inn dir ki li bizin pa lakaz kan bann tifi vini.» Son fils, ajoute la mère, n'a jamais eu de comportement pervers envers sa sœur et sa cousine. Il devra donner sa version des faits demain, lundi 27 août.

La mère de l'adolescent se dit «foudroyée» après de telles allégations. «Vendredi, des officiers de la CDU ont débarqué chez nous et ont parlé aux filles», confie-t-elle, atterrée. «Bann-la ti pé per pou dir dévan ou mé zot inn avoué ki ou garson in fer atousman lor zot», lui a-t-on lancé.

