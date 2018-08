Ile Maurice: Rodrigues - Premier tournoi officiel de rugby ce dimanche

L'île Rodrigues abritera ce dimanche 26 août sa toute première compétition officielle de rugby à 7. Le Solitaire Rugby Tournament se tiendra sur le terrain de Maréchal à partir de 12 h 15. Six équipes y participent.

«Le rugby est présent sur l'île depuis environ un an maintenant. À travers ce tournoi, on veut présenter le travail qui a été accompli. Et, également, la progression des pratiquants, qui ont bénéficié de divers programmes de formation», explique Mathilde Gaspard, la présidente du comité régional de Rodrigues.

D'ajouter qu'«il est important de donner à ces derniers l'opportunité de s'exprimer car cela suscitera encore plus de motivation chez eux».

Six équipes participeront à la 1re édition du Solitaire Rugby Tournament. Quatre en masculin (Ti Larse Royal, The Punisher Rugby Team, Rodriguan Tigers et Rodby Union Team) et deux en féminin (Sea of Stars et Rodby Women). Une invitation avait été envoyée aux équipes mauriciennes, mais aucune d'elles ne pourra faire le déplacement. «Ce sera pour une prochaine fois puisque des tournois, c'est sûr que nous en organiserons d'autres», dit Mathilde Gaspard.

Repérage

Les différentes équipes rodriguaises se préparent depuis plusieurs semaines en vue du tournoi. Ce, avec l'aide de David Maringo, délégué par la Rugby Union Mauritius (RUM) à cet effet. Quelques dirigeants de l'instance seront présents à Rodrigues pour l'occasion, dont le président Kevin Venkiah. Se rendra aussi sur place, le Directeur technique national, Jean-Baptiste Gobelet. L'occasion pour lui de repérer ceux qui peuvent éventuellement rejoindre la présélection nationale.

Préalable au tournoi, nous dit Mathilde Gaspard, des séances de travail sont prévues entre les dirigeants de la RUM et ceux du comité régional. Elles porteront sur différents aspects relatifs au développement de la discipline sur l'île.