Ce vendredi 31 août 2018 se tiendra à Dakar la session inaugurale de la série de tables rondes, Walk The Talk (De la parole aux actes) initiée par Inter'Actes-MadameDigitale pour offrir un cadre d'échanges propice aux entrepreneurs, investisseurs, opérateurs économiques et cadres d'entreprises avec une innovation de taille, le « Pitch-Dating ».

L'évolution du digital a, aujourd'hui en Afrique comme partout ailleurs, transformé de manière indiscutable la manière de penser, d'agir, de faire, de produire et surtout de communiquer à tous les niveaux.

Le smartphone est devenu, par définition, l'accessoire privilégié du monde d'aujourd'hui et pour toutes les couches démographiques.

Conscient du potentiel que cela génère, les acteurs étatiques, du secteur privé et du développement investissent de plus en plus l'économie numérique, qui a fini de faire ses preuves et de conquérir les marchés du monde, et ceux du continent africain.

Ainsi, en Afrique de l'Ouest, les acteurs locaux sont invités à réagir et à prendre une place de choix dans le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication.

Comme le souligne Mariam Tendou Kamara, directrice de Inter'Actes-MadameDigitale, et ancienne chargée de communication pour l'ONU Femmes en Afrique de l'Ouest et du Centre, « les femmes et les hommes qui osent leurs rêves pour réaliser leurs ambitions doivent se montrer à la hauteur, ils ou elles doivent savoir communiquer, savoir défendre leurs idées et leurs opinions, la gestion de leur image et le marketing de soi est devenu indispensable »

Dans une démarche inclusive, Inter'Actes-MadameDigitale organise avec ses partenaires, à travers le Walk The Talk, des espaces visant à connecter et interconnecter porteurs de projets, talents en gestation, entrepreneurs, operateurs et opératrices économiques dans un système de réseautage, de formations et initiation à des dialogues vivants au Sénégal et dans toutes la sous-région Ouest-africaine.

Depuis 2016, Inter'Actes-MadameDigitale conjugue ses efforts pour élargir son champ d'action et faire bénéficier le plus d'acteurs économiques de ses espaces, qui jusque-là avaient pour cible prioritaires les femmes entrepreneures au Sénégal et sous-région.

Ayant activement participé à l'émergence de success stories féminines en Afrique, valorisant leurs profils et faisant d'elles des ambassadrices de la réussite et de la créativité africaine, aujourd'hui, Inter'Actes-MadameDigitale se lance un nouveau défi, celui de promouvoir l'action des preneurs d'initiatives pour porter encore plus haut le flambeau de l'Afrique entreprenante.

Le Walk The Talk (De la parole aux actes) se présente comme une série mensuelle de tables rondes dont la mission principale est de créer et formaliser un espace de rencontres pour les acteurs locaux de l'économie, avec l'introduction pour une grande première à Dakar du Pitch Dating.

Le WTT s'inspire de la vision globale d'une Afrique qui va au delà de l'idéologie à la pratique, et plus ancrée dans la recherche de solutions en exploitant les opportunités de proximité.

Le Pitch-Dating du WTT Dakar est un face à face entre entrepreneurs, opérateurs économiques, experts et cadres d'entreprises. Un temps réel est accordé aux interlocuteurs pour apprendre les uns des autres, s'inspirer et profiter des éventuelles opportunités.

C'est une version mise à jour de l'elevator Pitch qui consiste en un exercice de communication orale pour présenter et mettre en valeur un projet face à des partenaires ou investisseurs potentiels.

La session inaugurale du 31 Août 2018 qui aura lieu au Akewa Concept sera axée sur le personal branding. Il s'agit tout simplement de manager et de promouvoir vos propres compétences, de positionner votre image ou votre image de marque pour rendre visibles ou attractives vos actions.

Aujourd'hui, pour le chef d'entreprise, comme pour le leader, le manager, l'étudiant ou l'entrepreneur, pour vous qui êtes à la quêtes d'opportunités, quelque soit votre position ou votre statut, vous devez comprendre que les recruteurs ou investisseurs ont comme premier réflexe de consulter l'image que vous renvoyez sur les réseaux sociaux, autant donc vous assurer que votre image de marque est bien celle que vous souhaitez véhiculer !