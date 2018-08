Angola: Le MPLA encourage l'aide financière du FMI en faveur de l'Angola

Luanda — Le MPLA a recommandé à l'Exécutif de rejoindre le programme d'assistance financière du Fonds monétaire international (FMI) et appelle à la rigueur dans la prises des mesures recommandées, selon le secrétaire général du parti, António Paulo Kassoma.

Le dirigeant politique s'exprimait samedi à Luanda lors de la présentation aux dirigeants et militants du MPLA du Plan de développement national (PDN) 2018-2022.

Il appelle à la mise en place de priorités strictement nécessaires et essentielles, en évitant la dispersion des efforts visant le bien-être de la population. Pour Paulo Kassoma, «dans cette nouvelle étape, l'Angola devrait prendre en considération les relations avec le FMI comme une opportunité et non comme une menace » et que l'accord pourrait galvaniser les autres institutions à fournir des fonds et contribuer à accélérer la diversification de l'économie.

Il suggère également que dans les négociations avec le FMI, le pays maintienne un cadre d'autonomie et de décision politico-stratégique, en recherchant des alternatives de financement, tout en préservant la souveraineté dans la définition des politiques économiques. Le dirigeant politique souhaite que cette coopération contribue également à rembourser la dette publique intérieure afin de protéger la classe entrepreneuriale.

Il estime que l'absence d'accord avec le FMI peut créer des risques plus importants dans le contexte économique et financier actuel qui sévit dans le pays. Il explique que la demande d'assistance financière au FMI vise à soutenir un ensemble de politiques visant à accélérer la diversification de l'économie, à protéger la stabilité macroéconomique, la supervision bancaire et à lutter contre le blanchiment de capitaux. Le secrétaire général du MPLA propose des éclaircissements à la société pour une meilleure compréhension de cette nouvelle phase de relations avec le FMI, ce qui, pour lui, vise à préserver l'équilibre entre les objectifs économiques et l'agenda social du MPLA, élément d'identité de son idéologie politique.