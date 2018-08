Angola: La gouverneure de Bengo invite les entrepreneurs à investir dans la région

Caxito — La gouverneure provinciale de Bengo, Mara Quiosa a invité vendredi, à Caxito, les hommes d'affaires nationaux et étrangers à investir dans le tourisme et l'agriculture à grande échelle, pour la promotion de l'emploi et le développement de la région.

Se confiant à la presse sur le potentiel de la province, Mara Quiosa a dit avoir reçu jeudi, à Caxito, une délégation diplomatique des ambassades de la Zambie, du Rwanda, de l'Afrique du Sud et du Kenya, qui ont exprimé leur intérêt d'introduire des entrepreneurs dans la province de Bengo, pour y investir, principalement dans le secteur du tourisme et de l'agro-industrie.

La gouverneure s'est dite prête à recevoir et accueillir des entrepreneurs nationaux et étrangers ayant des capacités financières dans les secteurs les plus divers, afin de contribuer au développement et à la croissance de Bengo.

Elle a souligné que la province, en plus d'avoir de vastes étendues de terres arables, dispose également de grandes quantités de ressources en eau pour le développement de l'agriculture.

«Nous avons beaucoup à apprendre et nous sommes disponibles pour adopter des modèles réussis en matière de gouvernance locale avec caractère participatif, ce qui représente une valeur ajoutée pour notre province», a-t-elle dit.

Selon Mara Quiosa, la province de Bengo veut compter sur le soutien du secteur privé pour stimuler la foresterie, les ressources minérales, le secteur agro-élevage, la production et la distribution de l'électricité du barrage hydroélectrique de Mabubas, entre autres domaines prioritaires.

La gouvernante a fait savoir que les domaines de la santé, de l'éducation et de la culture à Bengo pouvaient également s'améliorer grâce aux contributions techniques et aux connaissances des différents pays.