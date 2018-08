Angola: Des recettes fiscales toujours insuffisantes pour rembourser la dette

Sans données comparatives, les objectifs prévus jusqu'en 2022 indiquent une production non pétrolière avec une représentation de 77,9% du PIB, l'augmentation de 50% de la valeur annuelle des exportations en devises des produits et filières considérées comme prioritaires, l'augmentation de la production annuelle de pierres ornementales d'environ 62%, ainsi que d'autres prévisions.

Lors de la présentation, le ministre a parlé du développement économique durable et inclusif, étant le 2e axe du PDN, qui prévoit, entre autres politiques, la promotion de la production, la substitution des importations et la diversification des exportations.

Selon le responsable, une fois cet accord conclu, l'Angola, dans le cadre de l'ensemble des politiques conçues par le PDN, on pourra constater que cet indicateur, ratio du service de la dette / recettes fiscales, sera réduit à 68,8% (2019), 77,1% (2020), 56,7% (2021), 68,2% (2022), atteignant des niveaux durables et très bas de 2018.

