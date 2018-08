Afrique Australe: Les nouveaux dirigeants et le développement de la SADC - Secrétaire exécutive

A moins d'un an, João Lourenço a été investi Président de l'Angola pour remplacer José Eduardo dos Santos, tandis que Cyril Ramaphosa a succédé à Jacob Zuma, en Afrique du Sud, et Mokgweetsi Masisi du Botswana a remplacé Ian Khama.

"Nous sommes heureux parce que la démocratie a gagné et que nous voulons voir un nouveau Zimbabwe, alors nous félicitons le peuple qui a élu un nouveau leader; nous voulons voir des progrès et, surtout, nous félicitons le président élu, qui a permis que la démocratie gagne », a-t-elle ajouté. Avec le verdict de la Cour constitutionnelle du Zimbabwe, qui a confirmé Emmerson Mnangagwa comme le vainqueur des élections du 30 juillet dernier, le président élu peut alors prendre fonctions ce dimanche matin au Stade national des sports.

« La SADC est déjà un pays démocratique, nous savons que les nouveaux visages apporteront de nouveaux modèles de gouvernance et de nouvelles idées, mais la SADC ne dépend pas seulement des dirigeants, mais aussi des gens et nous espérons que les gens sachent écouter leurs dirigeants pour le bien du développement de notre région", a-t-elle déclaré.

Dans des déclarations aux journalistes angolais, à son arrivée au Zimbabwe pour participer à la cérémonie d'investiture du Président élu, la secrétaire a dit que l'existence de nouveaux visages à la présidence de l'Angola, du Zimbabwe, de l'Afrique du Sud et du Botswana ne fait pas nécessairement de la SADC une région plus démocratique.

Harare — Les nouveaux visages dans la présidence de certains pays de la SADC pourraient apporter la prospérité et plus de développement à la région, a défendu samedi à Harare la secrétaire exécutive de la communauté, Stergomena Lawrence Tax.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.