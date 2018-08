Tunisie: Un label qualité

Ahmed Dougaz explique pourquoi le club a choisi de tenir un tournoi pour Messieurs au lieu d'un tournoi féminin. «En tant que club qui fête ses 50 ans, nous avons de fortes traditions d'organisation. Nous pensons qu'il y a plus de chances de gagner des points dans un tournoi Messieurs avec des joueurs de l'équipe de Tunisie comme Ghorbel, Chergui et Dougaz.

Cela dit, nous penserons à reprendre le tournoi Dames dans l'avenir. Je voudrais remercier les sponsors qui ont soutenu le tournoi malgré les difficultés économiques du pays. Nous misons beaucoup sur le niveau de nos joueurs, et sur la bonne organisation et le rôle des médias pour réussir cette première édition. C'est un défi pour tout le monde et nous sommes prêts à le relever. Il y a 20 pays présents sur le tournoi, et ceci est une bonne chose pour l'image de la Tunisie comme destination sportive saine et attractive. Le but est d'ancrer cette tradition et de monter la dotation à 50.000 dollars l'année prochaine».

Côté joueurs tunisiens, Moez Chergui, Aziz Dougaz, Anis Ghorbel portent les espoirs tunisiens pour gagner. Il y aura aussi d'autres joueurs tunisiens inscrits et invités sur le tournoi comme Ouakaa, Bellalouna et Ben Brahim. Nous y reviendrons.