Tunisie: La piste Akaïchi toujours d'actualité !

Le transfuge du CAB est, d'ores et déjà, une véritable «coqueluche» auprès du public de l'Etoile qui n'hésite pas à l'ovationner à chaque sortie.

A cet effet, et afin de le mettre davantage en confiance et de booster ses aptitudes psychologiques, Slah B. Amor, président du comité d'organisation, a eu la louable et fort bénéfique initiative d'arranger une rencontre grandement enrichissante entre la nouvelle pépite de l'Etoile et la figure emblématique du club sahélien, Magid Chettali. Toujours perspicace et fin mentor, «Majda» a exhorté Firas Belarbi à prendre confiance en lui-même, en «osant» les gestes et les prouesses techniques qu'il affectionne et dont il est parfaitement capable sans craindre la réaction du public ou d'avoir la moindre appréhension; en termes plus simples il l'a invité à ne guère «dénaturer» son football. Des conseils d'une telle pertinence qui ont permis à la nouvelle recrue de se positionner comme le nouveau maître à jouer de l'Etoile -- en attendant la récupération de Chikhaoui -- outre son statut de premier tireur des coups de pieds arrêtés, faisant carrément oublier un certain Hamza Lahmar parti sous d'autres cieux.

Une section basket à la dérive !

Visiblement, la direction de l'Etoile semble fondamentalement focalisée sur la section foot au détriment des autres sections, notamment celle du volley-ball et du basket-ball qui ont vu l'exode de leurs meilleurs éléments. En effet, après le départ de Marouane Garci pour le CSS et Amenallah Hmissi qui a opté pour l'EST, en ce qui concerne le volley-ball, la section basket vient de perdre, elle aussi, ses joyaux, à savoir Mehdi Essayeh et Radhouane Slimane qui ont rallié les rangs du voisin monastirien, et tout récemment Nizar Kniwa, qui vient de renforcer les rangs du rival: l'Etoile de Radès. Un exode massif dicté par un vide managérial criard et une absence de visibilité frustrante qui ont fini par provoquer une forte vague d'indignation auprès du public de l'Etoile face au manque d'intérêt insolite manifesté par le BD étoilé à l'égard de ses sections qui ont ramené de nombreux titres au club ces dernières années. Bizarre quand même !