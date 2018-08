Tunisie: Périple sous haute tension

Des supporters qui espèrent depuis des années voir leur équipe fanion dominer la scène continentale. Un vœu qui s'est réalisé en 2011 quand l'équipe de Bab Souika a remporté la C1 africaine devant le Wydad de Casablanca.

Depuis cette consécration qui remonte à sept ans déjà, les «Sang et Or» ont connu des échecs successifs et ont dû à chaque fois quitter la course au beau milieu du parcours.

Des échecs qui ont plongé l'équipe dans des crises aiguës et qui ont coûté leur place à bon nombre d'entraîneurs. Et la course au titre continental est si présente dans l'esprit des Espérantistes au point qu'elle est devenue une obsession.

Dans le sillage du club, la tension peut monter à tout moment. Il suffit d'une mauvaise prestation dans un match pour que la grogne gagne les supporters. Khaled Ben Yahia en a fait les frais ces derniers jours à cause des prestations peu convaincantes devant Ittihad Alxandrie en Coupe arabe et contre Al Ahly du Caire en C1 africaine.

Pris à partie

Mercredi dernier et malgré la victoire remportée en match d'ouverture du championnat devant l'Union Sportive de Tataouine, Khaled Ben Yahia a été pris à partie par une frange de supporters. Un comportement qui rappelle étrangement une scène similaire qui s'est passée il y a quelques mois avec Faouzi Benzarti.

Vendredi dernier, Khaled Ben Yahia s'est absenté de la séance d'entraînement. Les rumeurs ont fusé dès lors annonçant une séparation imminente entre l'EST et son entraîneur. En début de soirée, un communiqué officiel diffusé sur le site officiel du club a indiqué que l'absence de Ben Yahia est due à des raisons de santé et qu'il devait être du voyage au Botswana.

En effet, la délégation «sang et or» devait s'envoler hier soir à 22h00 à destination du Botswana à bord d'un avion affrété spécialement pour l'occasion.

Rappelons que l'EST affrontera ce mardi Township Rollers pour le compte de la 6e journée de la phase des poules de la Ligue des champions. Une rencontre qui s'apparente à un match de rattrapage pour les poulains de Khaled Ben Yahia qui doivent convaincre et démontrer qu'ils ont les moyens d'aller loin en Ligue des champions.

Le coach et ses joueurs doivent surtout dissiper les doutes à leur encontre. C'est leur mission en terre botswanaise.