Tunisie: Les pas à suivre pour décrocher un emploi

L'une des remarques intéressantes lors de notre brainstorming (et toutes étaient intéressantes) est de créer sa propre chance, eh oui, créer sa propre chance est possible, à ce terme il faut refuser la routine, chercher le maximum d'interactions et être préparé. Dans le contexte de la recherche d'emploi, je vous inviterai à :

- Avoir toujours à votre disposition votre carte de visite demandeur d'emploi, qui contiendra un lien vers votre CV et une présentation brève de votre cursus. Etre actif, disponible et toujours présent au sein des salons, foires ou événements spéciaux portant sur le recrutement et l'emploi.

- Etre toujours à l'écoute active du marché, et faire de la recherche d'emploi une priorité.

- Créer votre propre chance, c'est possible.

Donc pour postuler efficacement, votre réseau social vous permettra d'accéder à l'information, ceci n'annule néanmoins en rien le fait de postuler activement via les moyens classiques, ainsi que par le biais des candidatures spontanées.

Les bases d'une candidature spontanée ?

- Disposer d'une base mailing de toutes les sociétés cibles (nous parlons de centaines de sociétés ou plus)

- Disposer de moyens de vérification si vos mails sont reçus ou pas (je conseille Google Chrome, l'extension Gmail-track).

- Bien choisir l'objet du message - par pure expérience, la plupart des professionnels n'ouvrent pas un mail dont l'objet est «Candidature spontanée».

- Garder toujours un Focus sur les entreprises qui vous intéressent le plus, prenez le temps de faire une recherche sur ces dernières et adaptez votre CV et LM à leurs activités.

Surtout garder à l'esprit que postuler d'une manière fréquente (Exp: 1 fois par mois) ne nuit en rien à votre image chez cette société en tant que chercheur d'emploi. Si vous ne trouvez pas de mail pour joindre la société en question, ne lésinez pas sur les moyens, servez-vous du fax ou encore des lettres recommandées traditionnellement utilisées.

Je vous inviterai de même à suivre les influenceurs, ou personnes à large spectre de diffusion sur linkedin qui vous permettront d'en savoir plus sur les sujets qui vous intéressent et dans ce cas bien précisément la recherche d'emploi (Je vous propose de suivre cette chaîne YouTube destinée aux chercheurs d'emploi #LeGrandJRJ (Le Grand Jeu de la Recherche d'un Job) : https://www.youtube.com/c/GrandJRJ et je reste pour ma part à votre disposition pour tout conseil, coaching professionnel ou orientation.

Pour trouver votre boulot de rêve, il faudrait avancer sur l'ensemble de ces points :

- Avoir une stratégie de recherche d'emploi ajustée à son profil et ses valeurs (exiger l'avis d'un coach professionnel ou un conseiller d'orientation à ce niveau).

- Faire ce que vous ne faites pas actuellement.

- Etre actif sur les réseaux sociaux (surtout Linkedin), et développer en continu son réseau.

- Sur les réseaux sociaux, il faut partager plus que demander, prospecter ou vendre (85% de partage ; 10 % de publications originales, 5 % de prospection dans notre cas recherche d'emploi).

- Informer par écrit son réseau ; 'Personne par personne' ; de sa disponibilité et sa recherche active d'un nouveau défi.

- Personnaliser son CV selon le poste à pourvoir

- Optimiser son CV ( à valider par un coach professionnel ou un expert en RH )

Donner de l'importance à sa lettre de motivation

- Ne pas chercher la sympathie ou la pitié des recruteurs (ils n'aiment pas trop mêler sentiments et travail), mais plutôt gagner leur estime.

Si vous avez effectué des entretiens et que ça n'a pas marché, il faut revoir la méthode de passer un entretien. Si intéressant, nous détaillerons dans un article à part les détails de préparation pour un entretien, les astuces à employer et les pièges à éviter.

La pérennité : n'hésitez pas à envoyer à la même entreprise 2 demandes par mois et plus, ça ne fera que les inciter à faire au minimum votre connaissance.

Créez votre chance : demandez une rencontre avec les industriels même s'ils n'ont rien à offrir. complétez votre cursus par les formations que vous voyez requises, soit pour vous reconvertir ou encore pour que votre CV s'ajuste plus à votre vision future.