Tunisie: Les 5 millions de touristes dépassés

De Bizerte à Djerba en passant par Hammamet et Sousse, les monuments historiques et culturels accueillent à bras ouverts les touristes étrangers dont certains viennent spécialement dans notre pays pour étudier les différentes civilisations qui sont passées par la Tunisie et mémoriser les traces de l'histoire dans leurs appareils photos. On ne se contente plus donc du tourisme balnéaire mais on s'oriente davantage vers le tourisme historique, culturel et écologique.

Un intérêt pour visiter la Tunisie

D'ailleurs, les chiffres confirment sans l'ombre d'un doute que le site tunisien suscite l'intérêt des touristes. En effet, la Tunisie a dépassé, au 20 août 2018, le cap des 5 millions de touristes étrangers, en nette amélioration par rapport à la même période de l'année dernière. Dans le secteur touristique, le bouche à oreille fonctionne bien et il suffit qu'un touriste soit satisfait de son séjour dans notre pays pour en parler à une dizaine d'autres lors de son retour au pays.

A noter que cette augmentation du nombre de touristes a eu un impact sur les recettes qui se sont améliorées de 36,7% en euros, par rapport à l'année dernière. Ces revenus vont contribuer à renforcer notre panier de devises dont le pays a grandement besoin dans une conjoncture économique difficile. Les hôteliers se sont bien préparés à cette haute saison touristique en effectuant les aménagements nécessaires à leurs unités et en soignant l'accueil et les services offerts aux touristes pour qu'ils bénéficient d'un séjour impeccable, tout en les incitant à revenir.

Les données de la Banque centrale de Tunisie (BCT) précisent, par ailleurs, que les recettes touristiques cumulées au 31 juillet 2018 ont atteint 1,748 milliard de dinars contre 1,216 milliard à la même date en 2017, soit une croissance de 532 millions de dinars (+43,75%). Le tourisme tunisien devrait poursuivre ses activités sur cette lancée en prolongeant la période touristique aux autres mois de l'année, en attirant les touristes du troisième âge et en favorisant le tourisme d'affaires et de congrès pour enregistrer des recettes en devises à un niveau élevé.