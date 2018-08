Tunisie: Prévenir coûte moins cher que guérir !

Tout était bouché ! Il est vrai que les caprices climatiques en ont voulu ainsi. Rien ne peut résister à la force divine, nous en convenons !

Seulement quand une ville se trouve sur la côte, comme c'est le cas de Bizerte, et que l'eau n'est pas évacuée facilement, on se pose des questions. Très légitime !

Et quand on réserve des millions de dinars pour effectuer des travaux ayant trait à ce genre de problème (canalisation, évacuation des eaux pluviales et usées... ) depuis des années sans arriver à trouver une solution adéquate, voire pérenne, on se pose également des questions. Fort heureusement que l'on ne déplore pas de victimes. Toutefois les dégâts sont énormes : trottoirs affaissés (rue Farhat-Hached par exemple), chaussées défoncées (oued El Marj... ), monticules de gravats, etc., outre les maisons endommagées surtout dans les quartiers du vieux Bizerte.

Il est inutile d'évoquer le plan d'aménagement de la ville. Il s'agit d'un dossier épineux et brûlant à la fois. Des cités entières, avec et sans autorisation, ont été bâties à tout-va alors que ces vastes terrains retenaient et absorbaient auparavant les eaux pluviales. On fait allusion ici à Bhirat Hnich, cité El Hana, Borj Ghamas, etc. Certes, le droit au logement est inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme, mais il aurait fallu construire en bonne et due forme, pour éviter des conséquences fâcheuses.

Prévenir coûte moins cher que guérir ! Mais laissons le côté technique aux spécialistes du domaine. A Bizerte, on ne peut plus se contenter de longs et beaux discours sans suite...