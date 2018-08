Tunisie: Et si le rêve devenait réalité?

Il est à souligner que des recrutements ont été effectués dans l'intention de redonner le plus escompté au CSHL qui n'a pas envie de revivre l'expérience de l'avant-dernière saison.

Malgré un contexte financier difficile, les dirigeants banlieusards ont déjà recruté le Béninois Marcellin, le Mauritanien Boubaker et l'international tunisien de mini-foot Oudey Bel Hadj. Ce trio sera-t-il au summum de sa forme pour aider l'équipe hammamlifoise à se hisser à la hauteur des grands? Mission difficile, mais pas impossible, vu la présence d'un entraîneur aussi perfectionniste que Gérard Buscher qui doit aligner cet après-midi un onze compétitif pour bloquer les manœuvres clubistes. Il faudrait donc s'attendre à la conclusion probable des derniers recrutements avec l'apport de quelques éléments qui ont aidé le CSHL à retrouver la Ligue I.

Face au CA, Buscher pourrait titulariser le onze rentrant suivant en attendant la qualification des joueurs étrangers. On retrouve donc Gasmi dans les buts. La défense sera expérimentée avec l'apport des quatre éléments : F.Meskini et Berrajah comme arrières latéraux et Kacem Ouni et Hamza Mabrouk à l'axe central. Le milieu de terrain sera un mélange entre l'expérience et la jeunesse avec un quatuor compétitif : Chedly Chaâr, Abboud, Sghaïer et Malek Jamel. Quant à l'attaque, elle sera composée de la paire Ben Salem-Khaldoun.

Les banlieusards rêvent d'entamer leur retour en Ligue 1 par une victoire face au CA. Mais entre le rêve et la réalité, il y a tout un monde.