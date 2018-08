Tunisie: Réunion du conseil de la Choura d'Ennahdha

- Harouni appelle à l'urgence de trancher la question du remaniement ministériel

Le Conseil de la Choura du Mouvement Ennahdha a entamé hier ses travaux à Hammamet, en présence du président du Mouvement, Rached Ghannouchi et des membres du Conseil.

Selon le porte-parole du Mouvement, Imed Khemiri, le Conseil, qui se réunira pendant deux jours, va dresser un état des lieux de la situation générale dans le pays au triple plan politique, économique et social.

Il va, a-t-il expliqué, évaluer la situation du gouvernement en place, approfondir l'examen des grandes réformes économiques et étudier les dossiers sociaux dont la situation des caisses sociales et d'assurance-maladie et le dossier des retraités.

D'après Khemiri, le Conseil de la Choura va également présenter la position du mouvement vis-à-vis de la dynamique que connaît la scène politique et plus particulièrement les projets de formation de nouveaux groupements parlementaires et examiner les préparatifs de la nouvelle année parlementaire.

Il s'agit aussi de se pencher sur le processus du pouvoir local et les moyens d'assurer la réussite de l'action municipale.

La réunion du Conseil de la Choura devrait plancher en outre sur le rapport de la Commission des libertés et de l'égalité (Colibe) pour mieux clarifier la position du mouvement à ce sujet, a-t-il indiqué.

Les préparatifs de la conférence annuelle du Mouvement prévue fin septembre prochain et le mode de restructuration du parti seront également à l'ordre du jour de la réunion du Conseil de la Choura.

Harouni appelle à l'urgence de trancher la question du remaniement ministériel

Le président du Conseil de la Choura (mouvement Ennahdha) Abdelkrim Harouni a appelé hier le chef du gouvernement à trancher, sans plus tarder, la question du remaniement ministériel et de la restructuration du gouvernement afin d'éviter au pays d'être dans un «état d'attente» au moment où il se prépare à entamer une nouvelle année politique et parlementaire.

Dans une déclaration à l'agence TAP, en marge des travaux du Conseil de la Choura à Hammamet, Harouni a réaffirmé l'attachement du mouvement au consensus en ce qui concerne le rapport qui vient d'être publié par la Commission des libertés individuelles et de l'égalité (Colibe). Il a souligné le besoin de plus de débat et de concertations autour de ce rapport qui traite de questions aussi importantes que la famille et la société.

Harouni a rappelé, dans la foulée, que la voie du consensus s'est illustrée lors de la séance de vote de confiance au ministre de l'Intérieur le 28 juillet dernier.

Le président de la Choura estime que pour remporter les défis économiques et sociaux, le gouvernement ne doit pas distraire le peuple et la scène politique par des questions non prioritaires. Et d'ajouter que les réformes décidées dans le cadre du Document de Carthage sont capables d'apporter la stabilité nécessaire au gouvernement.

Changer le gouvernement n'est pas la solution, selon Ali Larayedh

Changer le gouvernement n'est pas la solution, a déclaré, hier, le vice-président du mouvement Ennahdha, Ali Larayedh, en marge des travaux du Conseil de la Choura du parti qui se déroulent les 25 et 26 août à Hammamet.

Changer la totalité du gouvernement aura des conséquences désastreuses sur le pays, a-t-il ajouté dans une déclaration à l'Agence TAP. D'après lui, un remaniement partiel suffirait.

Les membres du gouvernement actuel ou ceux du prochain cabinet ministériel ne doivent pas se présenter aux prochaines élections, selon lui.

«Nous estimons que la solution ne réside pas dans le changement du gouvernement à chaque fois qu'une difficulté se pose. Il faut soupeser les vrais problèmes en cas d'échec d'un ministre ou d'une politique. L'échec, a-t-il ajouté, n'est pas la seule responsabilité du gouvernement, mais pourrait concerner aussi les partis et les organisations nationales».

Ali Larayedh a, en outre, réaffirmé la détermination de son mouvement à soutenir la stabilité et à exécuter les réformes décidées.

Ajouté le : 26-08-2018