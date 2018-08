Tunisie: La faible communication perturbe l'opinion

Le renvoi en appel de l'affaire de «complot contre la sûreté de l'Etat», dans laquelle sont impliqués Chafik Jarraya et Najem Gharsallah, marque un nouveau rebondissement dans ce véritable feuilleton judiciaire dont les Tunisiens ne perçoivent que le bien maigre sommet de l'iceberg.

L'arrestation inattendue du principal accusé avait, en son temps, rassuré l'opinion sur la volonté des pouvoirs publics de prendre le taureau par les cornes en matière de corruption, et les sondages d'opinion s'étaient envolés en faveur de Youssef Chahed.

Aujourd'hui, avec l'annonce de la décision de la Cour de cassation de déférer de nouveau l'affaire devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel et d'entériner le renvoi en correctionnelle des «complices» Saber Laâjili et Imed Achour, l'opinion voit ses certitudes perturbées. Surtout que la polémique politique et médiatique mettant en cause le chef du gouvernement s'est emparée de ces balbutiements de la justice pour blanchir Jarraya, le présentant en «victime de la répression», lui qu'on a vu à la télévision se targuer d'acheter les consciences.

Il reviendra ainsi à la Chambre d'accusation de la Cour d'appel, dans une nouvelle composition, de reformuler la mise en accusation ou de remettre en liberté les deux prévenus. Perspective qui sème le doute dans les esprits, puisqu'elle ferait figure de victoire des pontes supposés de la corruption.

Dans cette affaire que le conventionnel «secret de l'instruction» ombrage, l'opinion publique est flouée, profondément perturbée par la faible communication qui l'a caractérisée.

Voulant lutter contre la corruption, l'argent sale et leurs accointances avec les pôles politiques et les médias, les Tunisiens s'accrochent à cette affaire et à son bien-fondé. Mais les lois manquent et la volonté politique fait parfois défaut.

En ces moments d'hésitation et de doute, ils attendent impatiemment que l'on veuille bien leur conter l'histoire simplifiée mais authentique de ce que Chafik Jarraya a ou n'a pas fait.