Ile Maurice: Accidents - Deux morts en l'espace de quelques heures

Jeff Hollingsworth, un skipper âgé d'une trentaine d'années, est décédé aujourd'hui, peu avant 6 h 45. À Blue-Bay, plus précisément à Pointe-Jérôme, le 4x4 qu'il conduisait a fait plusieurs tonneaux avant de terminer sa course dans la mer. L'habitant de la localité n'a pas survécu à ses blessures.

Jeff Hollingsworth et Koosraj Appadu. Il s'agit des deux dernières victimes en date d'accidents survenus à Blue-Bay et Jouvence-d'Epinay hier et ce dimanche matin, 26 août. Portant à 113, le nombre de personnes ayant perdu la vie sur nos routes depuis le début de l'année.

