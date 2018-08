«You are looking for trouble. I warn you.» Le Puisne Judge Asraf Caunhye, président de la commission… Plus »

La semence de Carinata est cultivée par des agriculteurs en Australie et broyée dans des exploitations agricoles. L'huile est ensuite transférée dans des bioraffineries et transformée en carburéacteur.

Ce biocarburant permet une réduction importante des émissions de gaz à effet de serre. Ce qui rend les déplacements en avion plus ecologists et moins polluants.

Le biocarburant d'Agrisoma Biosciences Inc. est issu de la récolte de tonnes de Carinata (NdlR, un type industriel de graine de moutarde). Une fois la semance broyée, une huile s'en écoule. Et c'est cette huile qui est transformée en carburéacteur. Le même procédé est utilisé dans la fabrication du kérosène, qui est un dérivé du pétrole.

À savoir qu'en janvier de cette année, la compagnie Quantas Airways a opéré un premier vol transatlantique propulsé au bioicarburant entre les États-Unis et l'Australie. C'est le Boeing 787-9 Dreamliner qui a effectué le trajet. Le biocarburant oléagineux de la compagnie Agrisoma Biosciences Inc. a remplacé 10 % du kérosène requis pour un tel trajet.

La compagnie, apprend-on, devrait effectuer un vol pilote d'une durée de 10 minutes au-dessus de Dehradun. Y assisteront plus agences de réglementation, dont le Directorate General of Civil Aviation de l'Inde et le ministère de l'aviation civile. Si ce test s'avère concluant, un second vol sera effectué jusqu'à Delhi.

Il s'agit de la première expérience de ce genre en Inde. Demain, lundi 27 août, SpiceJet opérera un vol intérieur au biocarburant entre Dehradun (la capitale de l'État de l'Uttarakhand) et Delhi, rapporte The Economic Times.

