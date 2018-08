Ile Maurice: Que sont-ils devenus? John Dacruz - «À croire que l'école serait devenue un instrument pour éliminer»

«You are looking for trouble. I warn you.» Le Puisne Judge Asraf Caunhye, président de la commission… Plus »

L'ancien cadre du parti se souvient de ses débuts au MMM dans la branche de Camp-Levieux, à Rose-Hill, en 1975. Par la suite, il a gravi les échelons pour se retrouver conseiller municipal et plus tard maire des villes soeurs.

Même s'il n'est plus aussi actif politiquement, John Dacruz n'est pas insensible aux défections au sein de son parti, le Mouvement militant mauricien (MMM). «C'est triste que le MMM ne soit plus une des locomotives lors des élections. Ce parti a eu une contribution significative à la vie politique du pays. Le MMM est une école qui a formé tant de jeunes.»

«C'est un endroit merveilleux et les habitants sont d'une bonté extraordinaire. Travailler à Agalega, c'est une expérience unique.» John Dacruz trouve que c'est dommage qu'un mode de vie particulier et très proche de la nature disparaîtra bientôt. Mais, réaliste, il dit accepter ces changements inexorables.

Durant sa carrière, l'enseignant s'est retrouvé pendant un peu plus d'un an à Agalega. «C'est le meilleur moment de ma carrière», confie notre interlocuteur. L'ancien maire n'a que des éloges pour l'île et les Agaléens.

Que vont faire ces jeunes qui sont jetés sur le pavé après qu'on les a retenus en scolarité jusqu'à l'âge de 20 ans ? demande John Dacruz. «Les responsables de l'Éducation nationale parlent du Nine- Year Schooling et proposent des réformes, mais ils ne prennent pas la peine de descendre sur le terrain pour appréhender la réalité. C'est regrettable.»

«Je suis inquiet pour l'avenir. Plus de 50 % de nos jeunes ne termineront pas leur cursus avec succès. Auparavant, ils trouvaient de l'emploi dans des secteurs comme le textile. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est à croire que l'école serait devenue un instrument pour éliminer.»

