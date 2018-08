Ile Maurice: Meurtre de Patrick Tse Song Fok Tong - Une seconde prostituée arrêtée

«You are looking for trouble. I warn you.» Le Puisne Judge Asraf Caunhye, président de la commission… Plus »

La victime ne s'est pas laissé faire et a lutté avec les trois suspects. Patrick Tse Song Fok Tong a été blessé à la tête et au visage. Saignant abondamment, il a tout de même pu courir jusqu'au dépôt de la CNT pour demander de l'aide et raconter son agression. Mais il est décédé peu après avoir été transporté à l'hôpital, asphyxié par l'aspiration de son sang en raison de ses blessures au visage.

Patrick Tse Song Fok Tong, lui, revenait de son travail. Le vigile se serait approché de la plus jeune femme pour retenir ses services. Orelly Sarah-Jane Mootooramen n'aurait toutefois pas apprécié que le quadragénaire ne lui propose que Rs 100. C'est ainsi que Keven Pearsh Chengapen, Magalie Antoine et elle l'auraient piégé afin de le voler. Ils se seraient attaqués à Patrick Tse Song Fok Tong avec un rondin.

Orelly Sarah-Jane Mootooramen, Magalie Antoine et Leven Pearsh Chengapen sont provisoirement accusés d'avoir mortellement agressé l'habitant de Port-Louis. Orelly Sarah-Jane Mootooramen a expliqué aux enquêteurs que sa complice et elle étaient en compagnie de Keven Pearsh Chengapen «pou trass enn lavi». Ils se trouvaient dans les parages de la Compagnie nationale de transport (CNT), vendredi dernier.

