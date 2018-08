Madagascar: Antsahamanitra - Le groupe Mage 4 en apothéose

Mage4 a littéralement mis le feu à la scène et à son public.

Affichant une super forme, la bande à Ken a obtenu une bonne note, hier après-midi, à l'issue de sa magnifique prestation. C'était au coliseum d'Antsahamanitra, envahi par une marée humaine déchaînée et en transe. Ce concert de promotion du nouvel double album de Mage 4 intitulé «XXV» est marqué par un énorme succès. Dans l'ensemble, ce superbe show s'est déroulé à travers une communion totale entre les musiciens et le public.

Incroyable mais vrai ! Un public monstre à l'assaut d'Antsahamanitra pour soutenir ses idoles préférées. La capacité d'accueil de cet endroit populaire est largement dépassée comme lors de l'ascension fulgurante du groupe AmbondronA à ses débuts en 2002 à l'occasion du Festival Looko Dosol. Le décor simple dominé par le noir et quelques banderoles publicitaires Airtel, Mass'in et Ivenco, les effets de lumière et la sonorisation impeccables, le show représente une entière réussite. Un succès que l'on doit à toute l'équipe d'Ivenco événementielle, principale organisatrice de ce show qui enchaîne la poursuite de la célébration des 25 années de carrière de Mage 4, après le lancement fixé le 22 avril au Palais des sports et de la culture à Mahamasina.

Dès les premières notes instrumentales, la tension a rapidement atteint son plus haut degré. Du début jusqu'à la fin du spectacle, la chaude ambiance n'a pas cessé d'augmenter. Les huit acteurs, Lita à la guitare acoustique, choeur, Ken au lead vocal, Zézé à la guitare riff, David's à la guitare solo et riff, Tin's à la guitare basse, Beback à la batterie et aux percussions, Titan à la guitare solo et Elysé au clavier sur scène inspirés et concentrés à fond ont été explosifs et survoltés. La formidable contribution des trois talentueux choristes n'est pas passée inaperçue. À leur tour, les nombreux spectateurs, assoiffés et en quête d'évasion, se sont déchaînés.

En l'espace de quatre mois, Mage 4 a réalisé un nouveau record d'affluence du public et surtout en matière d'animation. Son effectif basé sur son expérience individuelle mélangée à sa force collective fait la grande différence au niveau de son parcours durant un quart de siècle, nettement progressif et positif. Hier, Mage 4 était à son apogée.