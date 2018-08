Gabon: POG - 100 jeunes bénéficient du microcrédit Idyanja

« Vous êtes jeunes, l'avenir est devant vous, mais ce pays est déjà à vous. Jamais la science et la technique ne vous ont offert autant de perspectives. Vous allez inventer une nouvelle manière de vendre du manioc dans les marchés de la Balise et du Grand village dont aucun d'entre vous n'a la moindre idée.

La révolution verte, la révolution du numérique, toutes les révolutions qui s'annoncent dans l'ordre la pensée, dans l'ordre la connaissance, dans l'ordre de l'intelligence porteront vos rêves, feront rêver vos ambitions » dixit Jean-Fidèle Otandault.

C'est sous son parrainage,en tant que Membre du Comité Permanent du Bureau Politique du Parti Démocratique Gabonais(PDG),que la Coordination du projet IDYANJA, l'ONG MALACHIE a organisé, ce samedi 25 août 2018, la cérémonie de signature des contrats de prêts de la deuxième cuvée de 100 bénéficiaires du microcrédit IDYANJA.

Cette cérémonie s'est déroulée de 09h30-12h00 à la Maison de la Jeunesse et de la Culture de l'Ogooué-Maritime, située près du stade Divoungui.

Elle marque la mise sur le terrain de 100 nouveaux micro entreprises dans les domaines de la vente des produits vivriers, de la vente du poisson, du transport, les services numériques, la cosmétique et la coiffure, la couture, la restauration le textile et la maroquinerie dans la Province de l'Ogooué Maritime.

Dans cette optique,Jean-Fidèle Otandault donne espoir à la jeunesse et l'appelle à la prise de conscience « Vous êtes la jeunesse du Gabon. Vous avez vingt ans ou plus, vous avez la vie devant vous, et la tête pleine de questions auxquelles vous n'avez pas toujours de réponse.

Jeune, est-ce la plus belle période de la vie ... Le Président de la République, Chef de l'Etat, son Excellence Ali Bongo Ondimba a décrété ce septennat, septennat de la jeunesse parce qu'il a confiance en vos capacités illimitées ; il a confiance en votre génie d'innovation, il a confiance en votre sens, ô combien souvent ignoré des responsabilités et du devoir »,dira JFO avec force et détermination.

Rappelons qu'IDYANJA vise l'autonomisation économique des jeunes par l'entrepreneuriat, pour une amélioration des conditions de vie de ces derniers.

Le résultat attendu à terme est le financement de 500 microprojets.Dans leur discours,le représentant des jeunes reconnaissent que c'est leur septennat."Le Président de la République, Chef de l'Etat, son Excellence Ali Bongo Ondimba a décrété ce septennat, septennat de la jeunesse. Nous lui adressons nos remerciements pour la confiance en nos capacités illimitées.

Nous sommes conscients que nous avons une responsabilité plus grande que la charge de nos seuls intérêts personnels. Nous avons désormais la responsabilité de servir de modèle pour les indécis" affirment les jeunes en guise de reconnaissance.

Poursuivant ses propos,le représentant des jeunes réaffirment leur reconnaissance en leur bienfaiteur qui n'est autre que Jean-Fidèle Otandault.Aussi,disent-ils avoir pris conscience que l'immobilisme est désormais interdit. "Nous comprenons cher grand frère que notre place dans votre action est singulière.

Que ce n'est pas un simple slogan lorsque nous lisons « La proximité et la jeunesse au cœur de l'action ». Je voudrais paraphraser Malraux : « Il y a des gens qui sont grands comme le grand Jean Fidèle OTANDAULT (JFO) lorsqu'ils le sont pour les autres. Merci infiniment grand frère d'être "le bon grand des bons petits" ».

Vous êtes du côté du peuple, vous êtes du côté des plus vulnérables, vous êtes du côté de la justice, vous êtes du côté du Gabon qui gagne, le Gabon qui gagne avec sa jeunesse. L'immobilisme nous est désormais interdit. C'est des profondeurs des hommes de bien comme vous que viendront l'intelligence, l'énergie pour une jeunesse qui compte vraiment. "

IDYANJA est la mise en œuvre au niveau local de la vision du Chef de l'Etat, Ali Bongo Ondimba : l'égalité des chances.La prochaine étape est :la mise à disposition du crédit affecté en matériel ; la mise à disposition du fonds de roulement.

A propos de la jeunesse,JFO affirmera que :« Mais le destin du Gabon et le vôtre ne peuvent pas être déterminés que par la science et la technique. Je suis venue vous dire que ce sont les valeurs, les idées, l'esprit, la conscience, une forme de morale c'est ça qui doit déterminer les succès d'IDYANJA. Et c'est vous qui devez inspirer la direction ».