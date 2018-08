Burkina Faso/Mauritanie: Eliminatoires CAN 2019 - 23 Etalons pour préparer l'expédition de Nouakchott

Dans la perspective de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019, le sélectionneur national des Etalons, Paulo Duarte, était face à la presse le vendredi 24 août 2018 à Ouagadougou. L'objet était de communiquer aux Hommes de médias la liste des 23 joueurs retenus pour le match face aux Mourabitounes de Mauritanie.

Le samedi 8 septembre 2018, les Etalons seront face aux Mourabitounes sur les installations de ces derniers à Nouakchott en Mauritanie, pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019.

C'est dans l'objectif de cette confrontation que Paulo Duarte, sélectionneur national des Etalons, a communiqué à la presse une liste de 23 joueurs, le 24 août dernier à Ouagadougou, tout en laissant une case vide pour un 24e joueur dont on connaîtra le nom avant le début du stage de préparation, a-t-il relevé.

C'est le Maroc, précisément la ville de Casablanca, qui a été retenu pour le stage qui va débuter le lundi 3 septembre jusqu'au jeudi 6 septembre, date à laquelle Paulo Duarte et ses poulains s'envoleront pour la capitale mauritanienne.

Des 23 Etalons retenus, on constate les absences de cadres importants comme celles des attaquants Préjuce Nakoulma qui n'a pas encore signé dans un club, Aristide Bancé, toujours blessé, de même que Hassane Bandé ou encore du défenseur Patrick Malo qui est sans club.

La bonne nouvelle, c'est le retour du milieu Abdoul Razak Traoré, absent depuis plus d'une année pour des raisons de blessure et de famille.Avec l'absence de deux attaquants, pourquoi n'avoir pas appelé l'attaquant et meilleur buteur de l'ASEC Mimosas, Amed Touré ?

A cette question, Paulo Duarte fait savoir que c'est ce joueur qu'il lui fallait en pointe pour un tel match et d'évoquer ses qualités de joueur explosif, efficace, qui sait jouer dans le dos de la défense adverse. Malheureusement, souligne le technicien portugais, Amed Touré n'est pas en forme.

« Nous n'avons pas meilleur au poste de gardien que Hervé Koffi »

Et ce n'est pas tout, puisque Paulo Duarte dira que le joueur a caché une blessure, disant qu'il s'entraînait et jouait alors que, avoue le coach, le joueur n'a fait qu'une apparition de quelques minutes contre le Raja de Casablanca lors de la 4e journée des phases de poules de la coupe de la Confédération de la CAF.

Le sélectionneur national dit ne pas approuver l'attitude de Amed Touré tout en appréciant, souligne-t-il, celle de Trova Boni qui, contacté, lui a confié avoir un peu mal aux adducteurs.

Au niveau des gardiens de but et suite à la question sur la méforme de Hervé Kouakou Koffi et Germain Sanou, Paulo Duarte n'a pas manqué d'indiquer : « je préfère Hervé Koffi, même s'il ne joue pas en club, parce que nous n'avons pas meilleur à ce poste ».

Et de parler de Daouda Diakité en bien pour ce qu'il a apporté en équipe nationale mais pour l'instant, ses préférences sont pour les gardiens convoqués. Abordant le match du 8 septembre prochain et pour quel résultat va-t-il jouer, l'entraîneur des Etalons déclare qu'on joue pour gagner indépendamment de l'issue du match et dire autre chose à ses joueurs, fait-il savoir, c'est leur manquer de respect.

Tout en ajoutant qu'un entraîneur joue en fonction des caractéristiques de ses joueurs. Concernant l'adversaire, les Mourabitounes, Paulo Duarte fait savoir que c'est une équipe compétitive qui enregistre des progrès et joue bien à l'extérieur.

Et de souligner que ce n'est pas parce qu'une équipe n'a pas participé ou ne participe pas à une CAN qu'elle est prenable à tous points de vue.