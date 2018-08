Burkina Faso: Date - 27 août 2018

24 mars 2019. On connaît désormais la date du référendum pour l'adoption de la réforme… Plus »

Une fois sur les lieux, c'est à l'un de ses lieutenants, Ambroise Ouédraogo, que l'entretien a été confié. Ce dernier, après avoir fait le point de leur rencontre avec le ministre en charge des transports, nous a remis un manuscrit sur lequel on peut lire : «... . il s'agit de la mauvaise gestion du fret burkinabè au niveau des ports et l'accaparement total du fret tant sur le plan national qu'international par le président Issoufou Maïga.

A l'en croire, la plupart des chauffeurs routiers gagnent comme salaire mensuel entre 60 000 et 75 000 F CFA. Avec un tel salaire, a-t-il déploré, il est difficile de nourrir, loger et scolariser les enfants.

Des membres de l'Union des chauffeurs routiers du Burkina (UCRB) observent un arrêt de travail. Ils dénoncent, entre autres, la mauvaise gestion du fret burkinabè au niveau des ports et l'accaparement total du fret au niveau national et international par le président de l'Organisation des transports routiers du Burkina Faso (OTRAF), Issoufou Maïga. Pour ces raisons, ils réclament purement et simplement la démission de ce dernier de la tête de l'OTRAF.

