Algérie: Football/Ligue 2 (3e j.) - L'ASO Chlef s'empare seule du fauteuil de leader

Les grands chocs de cette jourrnée à savoir, USM Blida-USM Annaba (0-0), JSM Béjaia-ASM Oran (1-1) et MC Saida-WA Tlemcen (0-0) se sont terminés sur un score de parité. Les Oranais ont même mené au score devant les gars de Yemma Gouraya par Berramla (70), avant que les locaux ne rétablissent l'équilibre dix minutes plus tard par Berchiche (80).

Les Chelifiens de Samir Zaoui ont frappé un grand coup face aux espoirs du RCK, toujours privé de ses nouvelles recrues, pour non régularisation des dettes des anciens joueurs. L'A. Boussaâda qui effectuait un difficile déplacement à Biskra a failli arracher un nul, mais le but inscrit à la 90e minute par Ben Achour pour, lui a été fatal. L'ex-co-ledar, l'ES Mostaganem est également tombé à Sétif, où le NC Magra reçoit ses adversaires en attendant l'homlolgation de son stade. Un doublé de Nezouani (2e et 25e) contre un but de Meziane (22) pour l'ESM a suffi au NCM de remonter sensiblement au classement général.

