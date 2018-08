Algérie: CAN-2019 (qualifications/2e j.) - Brahimi se blesse à la cuisse à 13 jours du déplacement en Gambie

47 cas confirmés, 136 personnes hospitalisées, 2 décès et désormais 5 régions… Plus »

La blessure de l'un des internationaux algériens les plus en forme actuellement intervient à moins de deux semaines du prochain match de l'équipe nationale en déplacement face à la Gambie, le 8 septembre à Banjul dans le cadre de la 2e journée (Gr. D) des qualifications de la CAN-2019. Brahimi, formé au Stade rennais (France), avait rejoint le FC Porto durant l'été 2014, soit à l'issue de la Coupe du monde 2014 au Brésil. Il avait porté auparavant les couleurs du Stade rennais (2008-2012), de Clermont Foot (France, 2009-2010 en prêt) et de Grenade (Espagne, 2012-2014).

Auteur de l'ouverture du score à la 37e minute d'un tir du pied droit en pleine lucarne, Brahimi a dû céder sa place en seconde période (51e) après avoir ressenti des douleurs au niveau de la cuisse droite dans la foulée d'un tir non cadré. Brahimi (28 ans), qui compte désormais trois buts avec les Dragons cette saison, toutes compétitions confondues, devra effectuer dans les prochaines heures des examens médicaux pour connaître avec exactitude la nature de sa blessure et la période de son indisponibilité.

