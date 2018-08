Madagascar: Rivo Rakotovao - Un Président à titre honorifique

Fonction exécutive. La HCC qui « apprécie souverainement la nature de sanctions » devait alors réduire les prérogatives du Président de la République tout en lui enjoignant de nommer « dans un délai de 7 jours », un Premier ministre de consensus conformément aux dispositions de l'article 54 de la Constitution qui dispose que « le Président de la République nomme le Premier ministre présenté par le parti ou le groupe de partis majoritaire à l'Assemblée nationale ». Et ce, sur la base des résultats définitifs des élections législatives de la Quatrième République qui avaient donné la première place au Mapar. D'où la nomination de Ntsay à Christian à Mahazoarivo qui deviendra le centre de la fonction exécutive après le 7 septembre. Le PM est à la tête d'un gouvernement de plein exercice dans le cadre d'un régime normal. A la différence de Rivo Rakotovao qui sera un Président à titre honorifique chargé de l'expédition des affaires courantes. Ce qui exclut de facto toute prise de décision au plus haut niveau. Il ne pourra même plus couper le ruban des « zava-bita », puisque toute inauguration officielle est interdite pendant la campagne électorale qui débutera le 08 octobre.

