Madagascar: Rallye du Boeny - Tahina et Baovola sur la plus haute marche du podium !

Chanceux ! Peut-être. Appliqué ? Très certainement. Autant le dire le couple Razafinjoelina, Tahina et sa femme Baovola, a su faire montre de patience pour venir prendre la tête du Rallye Boeny organisé par le TMF Rallye.

Tahina et Baovola sur une Subaru viennent de damner le pion à tout le monde en terminant en tête du Rallye Boeny. Une victoire d'autant plus éclatante lorsqu'on sait combien ils avaient dû se battre pour tenter de rattraper Olivier Ramiandrisoa venu passer des vacances au pays mais qui n'a rien perdu de sa superbe au volant d'une Subaru.

Le trac de Heribe. Mais comme le hasard fait parfois bien les choses, Olivier a dû se résoudre à abandonner car sa voiture tomba tout bonnement en panne lors du dernier regroupement.

Tanjona, également sur une Subaru et aux côtés de Patrick, termina à la seconde place devant le revenant Mathieu Andrianjafy avec sa Nissan. Teddy Rahamefy sur une Ford Ranger qui éveilla la curiosité des commissaires au point de la faire passer en contre-visite, termina à la quatrième place et se positionne comme le dauphin de Rivo et Ando sur Subaru, mais qui ont cette fois abandonné. Comme beaucoup d'autres équipages du reste, car malgré le parcours assez réduit, on a vu tour à tour et durant les 13 spéciales une hécatombe des ténors dont Heribe qui avoue après coup être victime du trac qui le hantait avec son fils Faniry comme coéquipier; « C'était dur surtout que j'avais à mes côtés non seulement mon fils, mais aussi un pilote qui a fourbi ses armes au slalom » confie Hery Rasoamaromaka lors de la remise des trophées devant l'Hôtel de Ville de Mahajanga.

A la trappe. Onze équipages sur 30 ont franchi la ligne d'arrivée de ce rallye Boeny. Des pilotes chevronnés sont passés à la trappe notamment Freddy Rakotomanga, Fred Rabekoto, Mamy Kely, Haja Danielson et Yves du TMF Rally.

La petite satisfaction vient pourtant de Hery Be qui signale au passage que ses trois anciennes voitures se trouvent aux trois premières places. La bonne affaire sinon cette satisfaction d'avoir offert aux autres des véhicules fiables.

En attendant, voici le classement de ce Rallye Boeny 2018

1er) Razafinjoelina Tahina- Rajaoanarison Baovola (Subaru)... 1h 43mn 38sec

2) Raharinosy Tanjona- Rakotonirina Patrick (Subaru)... à 1mn 21 sec

3) Andrianjafy Mathieu- Ramiarinjaona Tsiresy (Nissan)... à 2mn 12 sec

4) Rahamefy Teddy-Ratsimbarison

Herman (Ford Ranger)... à 3mn 08 sec

5) Rabesaotra Mickaël - Ramananarivo John (Subaru)... à 13mn 52 sec

6) Rakotomalala Rova - Rakotomalala Judicaël (P 106)... à 13mn 59 sec

7) Rakotonindrina Gaston - Rafenoarisoa Steffy (P 205 Rallye)... à 16mn 36 sec

8) Rakotoarisoa Anjaniaina - Ralaimanisa Marino (VW GOLF) à 22mn 05 sec

9) Richardot Fabien - Andrianarinosy Irinala (BMW E30)... à 30mn 25sec

10) Rasolomanana Andy - Randrianarison Jennie (P 205)... à 58mn 21 sec

11) Ramananandro Rima - Razafimbelo Hery (P 106) à 1h 17mn 04 sec