Madagascar: Telma Coupe de Madagascar - La CNaPS Sport humilie Fosa dans son antre

Rien ne va plus pour Fosa Juniors, car après son match nul contre le FC Vakinankaratra en Poule des As, il vient de se faire éliminer par la CNaPS Sport lors des quarts de finale de la Telma Coupe. Au stade Alexandre Rabemananjara de Mahajanga qui plus est.

La CNaPS Sport a su gérer à son avantage le duel tant promu contre le Fosa Juniors. Ce dernier avait pourtant le match en main après l'expulsion du portier Leda (70e) coupable d'avoir voulu faire justice lui-même après avoir reçu un coup de Besna.

Sur une jambe. L'arbitre Andofetra Rakotojaona, déjà mis à rude épreuve par le public majungais, n'hésita pas à sortir le carton rouge pour Leda et le carton jaune pour Besna.

Mais à 10 contre 11, voire à 9 contre 11, puisque Mika ne tenait plus que sur une seule jambe, Fosa se montra incapable de marquer même s'il est vrai que la remarquable prestation du gardien remplaçant de la CNaPS, Jolce, en est pour beaucoup dans une situation très tendue avec parfois des bagarres qui éclatèrent à chaque geste déplacé de part et d'autre.

La CNaPS Sport avait dû gérer auparavant une situation quelque peu dangereuse et a dû sortir le défenseur central Lanto qui a pris un carton jaune. En face et pour bien accentuer la pression Bob Kootwij fit entre deux attaquants notamment Sambatra et Besna, mais cela ne suffisait pas, car voulant impérativement aller aux tirs au but, une séance que ses joueurs maîtrisent bien, la CNaPS Sport n'a fait que dégager à tout vent pour écarter le danger. A cela s'ajoutent les « blessures » destinées à jouer le chrono. Mais à la guerre comme à la guerre, la tactique s'avéra payante.

Pression. Car malgré les prolongations, le score resta désespérément vierge. Au grand bonheur de la CNaPS qui entama la séance de tirs au but avec une joie non feinte. Logique, car après le raté difficile à expliquer de la part d'un grand spécialiste de ce genre d'exercice qu'est Feno, les quatre autres notamment Ando, Tolotra, Nando et Toby parvinrent à trouver le chemin des filets face à un Gappa quelque peu méconnaissable. Comme le tir de Mario fut dévié par Jolce et que Lolody trouva l'un des montants des buts lors de deux premiers tirs, cela a influé sur tout le reste et que presque logiquement Fosa va perdre. La pression sans doute sinon cette peur de mal faire qui a ruiné toutes les chances de Fosa Juniors qui n'a pas également toutes les cartes en main pour la Poule des As dans la mesure où le dernier match aura lieu à Vontovorona face à la CNaPS Sport. Et après les bagarres de samedi, rien n'est sûr que les deux clubs ne feront que jouer au ballon. Eh oui !