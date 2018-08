Madagascar: Telma Coupe - Elgeco Plus s'offre Hzam et file en demie

Elgeco Plus s'est qualifié pour les demi-finales de la Telma Coupe.

Une qualification arrachée dans la douleur après prolongations où l'équipe d'Analamanga s'est s'imposée par deux buts à deux zéro face à l'équipe d'Hzam d'Amparafaravola, hier, au Stade Rabemananjara. Pourtant, on assistait à une domination des joueurs d'Hzam d'Amparafaravola lors des trente premières minutes du match. A la 21e minute, Franck était tout seul devant but, mais, le ballon a dévié du filet. Aucune des deux équipes n'arrivent à marquer de but à la pause.

De retour des vestiaires, Elgeco Plus arrive à rentrer dans le jeu et se faisait pourtant le plus menaçant mais Bila, Bonnard et Dino étaient d'une maladresse incroyable ratant coup sur coup des occasions nettes d'ouvrir le score.

De leur côté, les protégés de Manda essaient de riposter avec un Séverin et Franck des beaux jours. Malgré les nombreuses occasions, aucune des deux équipes n'arrivent à faire trembler le filet adversaire lors du temps réglementaire et il a fallu passer aux prolongations. Après plusieurs tentatives ratées, Zola parvient à ouvrir le score d'une magnifique frappe suite à une passe d'Eddit à la 95e minute.

Dans la deuxième période de la prolongation sur une passe de Zola, Ernest inscrit le second but pour Elgeco à la 110e minute. Et c'est sur ce score de 2 buts à 0 qu'Elgeco retrouve les demi-finales. Autant le dire, c'est une victoire très difficile pour Elgeco.