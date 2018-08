Madagascar: Plaza Ampefiloha - La danse contemporaine indienne à l'honneur

Après l'Ile de la Réunion, c'est au tour de Madagascar d'accueillir les danseurs indiens dans ses murs. Chorégraphe de renom, Nibefita Mahapatra a partagé la danse contemporaine indienne avec le public malgache.

Hier, au Ciné Plazza Ampefiloha, artistes, officiels et public ont pu apprécier les pièces de danses, typiquement indiennes, magnifiquement exécutées par une dizaine de danseurs professionnels. Relatant cette cohésion artistique et la grande maîtrise qui font le renom de la discipline, chaque mouvement, chaque pas et chaque impulsion reflète le trésor artistique de ce pays.

De passage dans la Grande Ile, dans le cadre de sa tournée, la compagnie dirigée par Nibefita Mahapatra a fait découvrir une partie de la culture indienne par le biais d'une représentation de danse contemporaine démontrant plusieurs styles et genres. Parmi les invités d'honneur, le ministre de la Culture, de la Promotion de l'Artisanat et de la Sauvegarde du Patrimoine et l'Ambassadeur de l'Inde ont donné plus d'envergure au spectacle. Après la Grande Ile, la compagnie mettra le cap sur les Comores.